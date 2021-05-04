«Ла Лига ускользает!» Пике – игрокам «Барсы» при счете 3:2 в матче с «Леванте»

Защитник «Барселоны» эмоционально общался с партнерами по команде во время матча 36-го тура против (3:3).

При счете 3:2 в пользу «Барсы» испанец кричал одноклубникам: «Давайте! Вперед, вперед, вперед! Ла Лига ускользает!» Тем не менее на 83-й минуте каталонский клуб пропустил третий мяч и упустил победу.

практически потеряла шансы на победу в Ла Лиге после этого матча. Сейчас в турнирной таблице лидирует «Атлетико», набравший 80 баллов. У «Барсы» – 76 очков, а у «Реала», который провел на игру меньше, – 75.

16 мая каталонцы дома сыграют с «Сельтой».

«Барса» придумала глупейший вылет из гонки: вела 2:0, но пропустила от «Леванте» за 7 минут до свистка и потеряла очки