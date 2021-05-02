Бускетс о 3:3 с «Леванте»: «На Ла Лиге поставлен крест. «Барса» дорого заплатила за ошибки»

Полузащитник «Барселоны» подвел итоги матча 36-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:3).

«Ощущения плохие. У нас тяжелый период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два легких гола. Фактически это ставит крест на для нас.

Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за ошибки. Вторая половина получилась не лучшей.

Мы сами виноваты в произошедшем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы нам бороться за титул», – сказал Бускетс.

«Барса» упустила победу над «Леванте» (3:3), ведя 2:0 к 57-й минуте