Куман о 3:3 с «Леванте»: «Пропускать 3 мяча за тайм – это не для «Барсы». Мы много ошибались»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 36-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:3).

«Сложно объяснить произошедшее. В первом тайме команда играла хорошо, но снизила интенсивность игры во втором. Мы много ошибались.

На 2:2 мы правильно отреагировали, но потом плохо защищались. Пропускать трижды за 45 минут ненормально, уж точно не для такой команды, как «Барса».

Сезон сложный, матчей много, но команда в состоянии их выдержать. Но когда вы начинаете второй тайм не так интенсивно, как играли в первом, вы окрыляете соперника – и это потом сложно исправить.

Нашей целью было выиграть все три оставшихся матча, но теперь все очень сложно. Как тренер, я должен нести ответственность. Мы очень разочарованы результатом», – заявил Куман.

«Барса» придумала глупейший вылет из гонки: вела 2:0, но пропустила от «Леванте» за 7 минут до свистка и потеряла очки

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