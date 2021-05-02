Глава комитета по этике про пост Смолова: «Думаю, РФС обратит внимание. Что-то часто материться стали»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Бетсити Кубок России РФС Sports.ru Семен Андреев Комитет по этике Футбол

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал пост в инстаграме, который после вчерашней победы в финале Бетсити Кубка России опубликовал форвард «Локомотива» Федор Смолов.

«Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Федора Смолова в его инстаграме.

Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали», – сказал Андреев.

«Они не ставят на меня, но я ####### [взгрел] их». Цитата дня от Смолова – про трофей и невызов на Евро разом

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