Президент «Оренбурга» о 6 очках для «Зенита»: «Я военный человек, мне такие разговоры не нравятся. Нафантазировать можно что угодно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Оренбург Чемпионат.com Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы о возможной связи клуба с «Зенитом».

– Есть особые отношения у «Оренбурга» и «Зенита»?

– Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – все надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.

– Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред?

– Конечно. Нафантазировать можно все что угодно. Эти разговоры вообще не обоснованы, – заявил Еремякин.

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