Член исполкома РФС Зотов о лицензировании «Оренбурга»: «Никаких условных исключений быть не должно»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал отказ апелляционного комитета удовлетворить апелляцию «Оренбурга» на невыдачу лицензии для участия в РПЛ.

«Лично я против каких-либо исключений, все должно происходить в рамках регламентов. Если кому-то кажется, что их права нарушены, они могут обращаться в Спортивный арбитражный суд.

А так никаких условных исключений быть не должно. Есть процедура лицензирования — если клуб ее не проходит, то он не может принимать участия в соревнованиях.

Окончательный состав участников будет утверждаться исполкомом, но если клуб не получил лицензию, то как его смогут допустить? Профсоюз всегда выступает за регламент, чтобы он был правильным, логичным и справедливо исполнялся.

Спортивный арбитражный суд может признать решение о невыдаче лицензии правомерным или неправомерным. Если туда будет обращение и они вдруг признают правоту клуба, то ситуация поменяется», — сказал Зотов.

Пускать ли «Оренбург» в РПЛ – решит бюро исполкома РФС. А пока присмотримся к его формальным связям с «Газпромом» и «Зенитом»