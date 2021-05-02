«Барса» связывалась с окружением Флика. Ей сообщили о скором подписании контракта со сборной Германии

интересовалась главным тренером «Баварии» Ханси Фликом.

Как сообщает ESPN со ссылкой на близкие к «блаугране» источники, каталонцы связывались с окружением Флика с целью уточнить его доступность нынешним летом.

Представители тренера ответили, что контракт со сборной близок к подписанию.

Отмечается, что Жоан Лапорта, президент «Барселоны», высокого мнения о немецких специалистах и развитии футбола в Бундеслиге.

В настоящий момент «Барсу» тренирует Роналд Куман. Ранее сообщалось, что завтра с ним будет проведена встреча на тему неудачных выступлений команды в конце сезона.

В руководстве «Барсы» недовольны Куманом, его винят в неудачах команды в Ла Лиге. Решение о будущем тренера примут в конце сезона