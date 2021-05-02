«Локо» гарантировал себе участие в ЛЕ. Команда с 5-го места РПЛ может сыграть в Лиге конференций

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«Локомотив» завоевал Бетсити Кубок России, обыграв «Крылья Советов» в финале (3:1).

Из-за этого результата 5 команд РПЛ сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Если «Локомотив» займет 5-е место в РПЛ, то сыграет в Лиге Европы на правах победителя Кубка России.

Если железнодорожники займут третье или четвертое место, то они все так же попадут в Лигу Европы, а команда, занявшая 5-е место в этом сезоне РПЛ, в следующем сезоне сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Если «Локомотив» займет второе место в чемпионате России, то сыграет в Лиге чемпионов, а его место в Лиге Европы перейдет команде с третьего места. В таком случае клубы с четвертого и пятого мест примут участие в Лиге конференций.

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