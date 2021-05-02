«Ливерпуль» отстает от зоны ЛЧ на 7 очков на эту минуту. У него осталось 4 матча в АПЛ

В 36-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Лестеру» (1:2).

На текущий момент «Лестер» поднялся на третью строчку в таблице , набрав 66 баллов после 36 игр. «Челси» с 64 очками за 35 игр замыкает четверку. Эти клубы по состоянию на данную минуту будут иметь право участвовать в следующем розыгрыше .

На пятом месте – «Вест Хэм» с 58 очками после 35 матчей. , выигравший чемпионат Англии в прошлом году, за 34 матча набрал 57 очков и идет шестым. До конца сезона мерсисайдцам осталось сыграть с «МЮ», «Вест Бромвичем», «Бернли» и «Кристал Пэлас».