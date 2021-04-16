Буффон об уходе из «Ювентуса»: «Решение принято. Оно зрело и обсуждалось несколько месяцев. Каждое начало имеет конец»

Вратарь Джанлуиджи Буффон обратился к болельщикам в твиттере после того, как объявил об уходе из «Ювентуса» в конце этого сезона.

«Каждое начало имеет конец. И наступил конец второй части моей карьеры в «Юве». Решение принято. Оно зрело и обсуждалось в течение нескольких месяцев. Но оно не было простым.

Потому что нелегко прерывать связь с этим местом. Тут моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность.

Я отдал все. Я получил еще больше. Наступит время, и об этом напишут книги. И мы будем жить. Всегда, до самого конца», – написал Буффон.

Голкипер выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Отыграв один сезон в составе «ПСЖ», он летом 2019 года вернулся в туринскую команду.

Буффон уйдет из «Ювентуса» по завершении сезона