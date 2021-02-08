Черчесов о «золотом активе»: «Это Миранчук должен забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о приглашении в команду защитника , хавбека и полузащитника «Аталанты» на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

«Жирков провел хороший сбор в Дубае. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое подтвердило, что у него нет ничего серьезного. Приедет на сбор, ситуативно решим.

Игрок такого уровня нам способен помочь. Мы знаем, что физиология бывает у всех разная. Кому-то хватает после долгой травмы и недели, чтобы форму набрать, а кому-то месяц нужен.

Головин пропустил из-за травмы много времени. Но нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст.

Я знаю Ковача. Он всегда объективно подходит к ситуации. Если Головин играет какое-то время и его меняют, то это не значит, что Головин слабый, а значит, что есть игрок, который тоже достоин получать какое-то игровое время.

Миранчук – игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что играет он не так много в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим.

Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе», – сказал Черчесов.

Мы знаем, как выглядит золотой актив Черчесова за чаем

Головин снова разрывает: выскочил на замену и отдал два ассиста. Уже обогнал Неймара по результативности в Лиге 1