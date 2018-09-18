Защитник «Ман Сити» Лапорт сыграет за Испанию на Евро. Он будет натурализован

Защитник получит возможность выступить за сборную Испании на чемпионате Европы.

Marca сообщает, что несколько недель назад главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны изучить возможность натурализации 26-летнего защитника.

Разрешение от ФИФА было получено. Несмотря на то, что Лапорт выступал за молодежные сборные Франции, его случай соответствует требованиям, которые ФИФА предъявляет игрокам в таких ситуациях.

Лапорт ни разу не играл за основную сборную Франции. Он согласился выступать за Испанию. Завтра натурализация Лапорта будет осуществлена официально, пишет El Chiringuito TV.

Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, а в январе 2018 года его приобрел за 57 млн фунтов «Ман Сити».

В декабре 2018 года защитник заявил: «Думаю, Дешам не вызывает меня в сборную Франции по личным причинам». До этого он говорил, что нацелен на выступление за французскую сборную.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.