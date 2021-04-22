Фабио Капелло: «Ювентус» провалился – с «Миланом» мы увидели нечто постыдное. И это клубы Суперлиги?»

Бывший тренер «Милана» и поделился мнением о крупной победе миланцев над туринцами (3:0) в Серии А.

«Это провал для «Ювентуса», в матче с «Миланом» мы увидели нечто постыдное.

В первом тайме «Юве» просто не существовало – они выглядели как похожая команда из Удине (у «Удинезе» тоже форма в черную и белую полоску – прим. Sports.ru), сыграв абсолютно без идей.

Сперва «Ювентус» выжидал, потом попробовал прессинговать, но без особой агрессии, поэтому так и не смог вернуть себе мяч.

В первом тайме было огромное количество неточных передач. Увидев это, все задавались вопросом: «И это команды ?»

Второй тайм был немного лучше – голы «Милана» разблокировали игру. «Ювентус» проснулся после незабитого Кессиэ пенальти, но ненадолго – Доннарумма сделал всего один сэйв», – сказал Капелло.

«Милан» вытолкнул «Юве» из зоны ЛЧ. В Италии известен чемпион, но в таблице все равно жара