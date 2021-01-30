«Челси» может купить хавбека «Трабзонспора» Омюра и отдать в аренду ЦСКА (Fotospor)

Полузащитник может сменить команду летом.

Как сообщает Fotospor, готов выкупить хавбека за 12-13 миллионов евро плюс бонусы, за счет которых сумма может дойти до 20 млн евро.

В то же время руководство турецкого клуба надеется, что Омюр сыграет на Евро, после чего его стоимость дойдет до 20 млн евро без учета дополнительных выплат.

Один из вариантов развития событий включает покупку игрока «Челси» и передачу его в аренду в .

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 21 игру в чемпионате Турции и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.