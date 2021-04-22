«Барса» чувствует, что Неймар ее использовал. Он говорил, что хочет вернуться, но продлил контракт с «ПСЖ» (RAC1)

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Форвард Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Барселоне», которая претендовала на бразильца, это не понравилось, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Месяц назад «Барселона» отправила своего представителя в Париж, чтобы провести переговоры с Неймаром и заложить основу для его возможного возвращения.

В разговоре с представителем клуба футболист выразил желание вернуться. Однако всего через несколько недель продлил контракт с «ПСЖ». После того решения бразльца «Барселона» разочарована и чувствует, что Неймар ее использовал.  

Контракт Неймара в одной картинке. Мбаппе хочет такой же

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