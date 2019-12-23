Тер Стеген о 2:8 от «Баварии»: «Это очень ранило «Барсу», задело нашу гордость. Мы просто не могли остановить их»

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Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген высказался о поражении каталонского клуба от «Баварии» (2:8) и о разгроме национальной команды от сборной Испании (0:6).

«Бавария» выиграла у «Барселоны» со счетом 8:2. Испания разгромила Германию со счетом 6:0. Что люди в Испании думают о немецком футболе?

– До сих пор к нему относятся с большим уважением. Особенно после того, что сделала «Бавария». К «Баварии» и «Дортмунду» относятся с большим признанием.

И, конечно, разгром со счетом 2:8 от «Баварии» очень ранил нас, он задел нашу гордость. Не хочу отрицать это. Мы просто не могли остановить «Баварию» тогда, учитывая наше состояние. Я должен быть честным в этом вопросе.

– Что вы лично чувствовали после поражения от Испании со счетом 0:6?

– После той игры было много вопросов. В том числе и в Испании. Многие коллеги спрашивали меня: «Марк, что с вами происходит? Как такое могло произойти?» – сказал голкипер.

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