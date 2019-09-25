Карл-Хайнц Румменигге: «Нойер – это мировой уровень, а тер Стеген – на пути к нему»

Председатель правления «Баварии» высказался о и Марке-Андре тер Стегене перед матчем 1/4 финала против «Барселоны».

«Йоахим Лев может считать себя счастливчиком, потому что у него есть два таких прекрасных вратаря. Мануэль – это мировой уровень, а тер Стеген – на пути к нему.

Надеюсь, Мануэль сыграет на ноль в пятницу, ведь это будет означать, что мы вышли в полуфинал», – сказал Румменигге.

Тер Стеген – лучший вратарь Германии, но на Евро сыграет Нойер. Так решил Лев, а «Бавария» угрожает революцией, если он передумает