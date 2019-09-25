Карл-Хайнц Румменигге: «Нойер – это мировой уровень, а тер Стеген – на пути к нему»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о Мануэле Нойере и Марке-Андре тер Стегене перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Йоахим Лев может считать себя счастливчиком, потому что у него есть два таких прекрасных вратаря. Мануэль – это мировой уровень, а тер Стеген – на пути к нему.
Надеюсь, Мануэль сыграет на ноль в пятницу, ведь это будет означать, что мы вышли в полуфинал», – сказал Румменигге.
Тер Стеген – лучший вратарь Германии, но на Евро сыграет Нойер. Так решил Лев, а «Бавария» угрожает революцией, если он передумает