«Челси» рассматривает Лукаку как альтернативу трансферу Холанда

намерен усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно.

Одной из целей «синих» является форвард дортмундской . Однако в лондонском клубе понимают, что в попытке подписать норвежца они столкнутся с конкуренцией, из-за чего рассматривают другие варианты.

Одним из них является нападающий , сообщает The Telegraph. Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, большую часть этого периода проведя в арендах.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Серии А. Его статистика – здесь.