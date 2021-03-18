«Челси» рассматривает Лукаку как альтернативу трансферу Холанда

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«Челси» намерен усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно.

Одной из целей «синих» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Однако в лондонском клубе понимают, что в попытке подписать норвежца они столкнутся с конкуренцией, из-за чего рассматривают другие варианты.

Одним из них является нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph. Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, большую часть этого периода проведя в арендах.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

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