Ромелу Лукаку: «Златан выигрывает для себя, я – для «Интера», Роналду – для «Юве». Серии А нужны игроки такого уровня»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о форварде .

«Отличный игрок, он побеждал во всех клубах, за которые играл, и забил более 500 голов.

Серии А нужны игроки такого уровня. Ибрагимович хочет побеждать для себя, я – для «Интера», а Роналду – для . Теперь в «Рому» пришел . Все это хорошо для итальянского чемпионата. Уровень лиги растет. Надеюсь, сможет выиграть скудетто еще раз».

О стычке с Ибрагимовичем в матче Кубка Италии

«Мы проигрывали со счетом 1:0, я упустил момент и злился. Его слова задели меня. Я не очень рад тому, что так отреагировал.

Я скромный и спокойный человек. Я победитель и бьюсь за победу до самой смерти рядом со своими партнерами по команде», – сказал Лукаку в интервью Corriere della Sera.