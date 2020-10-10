Ромелу Лукаку: «Златан выигрывает для себя, я – для «Интера», Роналду – для «Юве». Серии А нужны игроки такого уровня»

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Отличный игрок, он побеждал во всех клубах, за которые играл, и забил более 500 голов.

Серии А нужны игроки такого уровня. Ибрагимович хочет побеждать для себя, я – для «Интера», а Роналду – для «Ювентуса». Теперь в «Рому» пришел Жозе Моуринью. Все это хорошо для итальянского чемпионата. Уровень лиги растет. Надеюсь, «Интер» сможет выиграть скудетто еще раз».

О стычке с Ибрагимовичем в матче Кубка Италии

«Мы проигрывали со счетом 1:0, я упустил момент и злился. Его слова задели меня. Я не очень рад тому, что так отреагировал.

Я скромный и спокойный человек. Я победитель и бьюсь за победу до самой смерти рядом со своими партнерами по команде», – сказал Лукаку в интервью Corriere della Sera.

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