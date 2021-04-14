Федотов о «Сочи»: «Если прорвемся в еврокубки, понадобится два состава»

Главный тренер «Сочи» в преддверии матча с «Ротором» рассказал о проблемах с составом.

— Терехов пропустил в этом сезоне всего два матча. На игру с «Ротором» он дисквалифицирован. Насколько необычно играть без Сергея?

— Сейчас будет заседание судейского комитета. Надеемся, что карточка Терехова будет аннулирована. Там было незначительное нарушение.

— Каково состояние травмированных футболистов?

— К сожалению, в Краснодаре получил рецидив. У него есть какие-то проблемы в спине. В матче с «Ротором» он не примет участия.

уехал. Ему сделали операцию, почистили мениск. Теперь ему надо подготовиться и полноценно начать новый сезон.

Маммана был в Испании, у него рецидив после повреждения крестообразных связок. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Джанаев уже вышел на поле. Он увеличивает нагрузки. Но на матч с «Ротором» не выйдет.

— По какому пути пойдет клуб в следующем сезоне? Есть у клуба возможности привлечь игроков более высокого класса, чтобы собрать команду, входящую в число лидеров по трансферной стоимости в РПЛ?

— Работа ведется. Если прорвемся в еврокубки, понадобится два состава, чтобы успешно играть в обоих турнирах.

— Почти у всех футболистов основы заканчиваются контракты. У Джанаева, Мевли, Новосельцева, Набиуллина, Маргасова, Заики, Цаллагова, Юсупова, Нобоа, Жоаозиньо, Антона Заболотного. Также заканчиваются арендные соглашения с Тереховым, Мамманой.

— Все будет хорошо. Работаем над продлением контрактов. Но команда нуждается и в свежей крови. Нужна конкуренция. Как сказал Гвардиола, чтобы добиваться результатов, нужны высококлассные футболисты, – сказал Федотов.