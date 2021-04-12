РПЛ и РФС проведут проверку действий в отношении болельщиков «Локо» после игры с «Зенитом»

РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» и сотрудников охраны правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива».
Московский клуб сообщил о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.
«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – говорится в заявлении лиги.