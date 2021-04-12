РПЛ и РФС проведут проверку действий в отношении болельщиков «Локо» после игры с «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) ТАСС Футбол

РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» и сотрудников охраны правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива».

Московский клуб сообщил о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – говорится в заявлении лиги.

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