РПЛ и РФС проведут проверку действий в отношении болельщиков «Локо» после игры с «Зенитом»

РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей и сотрудников охраны правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива».

Московский клуб сообщил о множестве жалоб со стороны болельщиков, которых после игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге принудительно отвезли на вокзал и к метро.

«РПЛ совместно с проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» – , – говорится в заявлении лиги.