«Спартак» может возглавить тренер «Ромы» Фонсека. Португалец хочет 5 млн евро в год (Betting Insider)

Cо следующего сезона главным тренером может стать из «Ромы», сообщает Betting Insider.

Срок контракта 48-летнего специалиста с итальянским клубом истекает в конце сезона-2020/21, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

Сторона Фонсеки пока отказалась от детального обсуждения контракта со «Спартаком» из-за участия «Ромы» в борьбе за попадание в ЛЧ. Также «Спартак» отпугивают высокие зарплатные запросы Фонсеки – около 5 млн евро в год.

Фонсека работал главным тренером «Порту», «Браги», донецкого «Шахтера». Он возглавляет «Рому» с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5-е место в Серии А. На данный момент «Рома» идет на 4-м месте, которое дает путевку в Лигу чемпионов.