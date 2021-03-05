«Спартак» может возглавить тренер «Ромы» Фонсека. Португалец хочет 5 млн евро в год (Betting Insider)

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Cо следующего сезона главным тренером «Спартака» может стать Паулу Фонсека из «Ромы», сообщает Betting Insider.

Срок контракта 48-летнего специалиста с итальянским клубом истекает в конце сезона-2020/21, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

Сторона Фонсеки пока отказалась от детального обсуждения контракта со «Спартаком» из-за участия «Ромы» в борьбе за попадание в ЛЧ. Также «Спартак» отпугивают высокие зарплатные запросы Фонсеки – около 5 млн евро в год. 

Фонсека работал главным тренером «Порту», «Браги», донецкого «Шахтера». Он возглавляет «Рому» с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5-е место в Серии А. На данный момент «Рома» идет на 4-м месте, которое дает путевку в Лигу чемпионов.

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