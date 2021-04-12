Аршавин о столкновении Дзюбы и Рыбуса: «Верное решение арбитра. Каждый пытался сгруппироваться»

Андрей Аршавин, директор молодежного департамента «Зенита» по спортивным вопросам, прокомментировал первый гол форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в матче РПЛ с «Локомотивом» (6:1).
– Благодаря чему созрел первый гол?
– Дзюба, Азмун и Малком переигрывали «Локомотив». Рыбус сыграл, мне кажется, не совсем правильно. А дальше на острие – и Азмун, и Малком. Когда мяч отскочил к Дзюбе, Артем очень хладнокровно, мастерски перекинул.
– Исполнение великолепное, но задействовался ВАР, и мнения разделились. Рука идет к горлу – это блокировка.
– Я не понял, а какая блокировка, что?
– Рыбус мог пробежать дальше. А это блок. Дзюба, который встал на пути у Рыбуса.
– Во-первых, Рыбус отдал пас, а не себе прокидывал. Просто Дзюба группируется, из-за того, что он выше, его руки попадают. Это вообще не фол. Дзюба хотел избежать столкновения, и Рыбус, но они…
Одно дело, если б Рыбус прокидывал себе мяч, и тогда бы блокировка, а это какая блокировка? Просто люди параллельными курсами шли, в точке «б» встретились. Каждый пытался сгруппироваться, защититься.
– Вы не видите здесь фола?
– Нет, конечно. Верное решение арбитра, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч обслуживал судья Сергей Карасев.