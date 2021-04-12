Николич об 1:6 с «Зенитом»: «Не сказал бы, что так все происходило на поле. Надо забыть об этом, у нас три финала до конца сезона»

Главный тренер высказался после поражения от «Зенита» (1:6) в 28-м туре .

«У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а забил практически все, что было.

Разница 6:1 – очень большая, но я бы не сказал, что так все происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло. Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона.

У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал Кубка – важные игры впереди», – сказал сербский специалист.