Директор «Спартака» про Урунова: «Намерены вернуть то, что потратили. Прекрасно, если заработаем, ведь Газизов говорил, что Остон будет стоить 20-30 млн евро»

Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на заявление гендиректора «Уфы» по поводу выкупа хавбека , выступающего в уфимском клубе на правах аренды.

«Уфа», как сообщалось, прислала в «Спартак» запрос на покупку Урунова за 1 млн евро. Но «Спартак» прислал ответное письмо, где заявил, что не будет продавать футболиста дешевле 3 млн евро.

«Предложение по трансферу Урунова «Уфа» не присылала. В предыдущие разы было так же: Шамиль Газизов через СМИ заявлял, что выслано предложение на Остона, никаких бумаг не было. И только после опровержения с нашей стороны предложение поступало. И каждый раз оно было крайне скромным.

«Спартак» намерен вернуть то, что потратил на игрока, включая зарплату и подъемные. Если получится заработать, то прекрасно, ведь Газизов неоднократно заявлял, что Урунов – новая азиатская звезда, которая будет стоить 20-30 миллионов евро», – сказал Фетисов.