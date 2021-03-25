«Спартак» требует за Урунова 3 млн евро, «Уфа» присылала запрос на 1 млн евро

требует за полузащитника 3 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ранее говорил о желании выкупить 20-летнего хавбека. Сейчас Урунов выступает в уфимском клубе на правах аренды.

«Уфа», по данным источника, прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за 1 млн евро. Но «Спартак» в ответном письме заявил, что не будет продавать футболиста дешевле 3 млн евро.

Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем он за 1 млн евро перешел в «Спартак». В феврале 2021 года хавбек вернулся в «Уфу» на правах аренды.

У «Уфы» есть опция выкупа Урунова у «Спартака» за 3 млн евро. Если Газизов откажется от доли, сумму можно снизить