Боссы «Барсы» считают, что Кумана нельзя винить за поражение от «Гранады»

Стало известно, как руководство «Барселоны» отреагировало на поражение от «Гранады» (1:2) в 33-м туре .

Как пишет Mundo Deportivo, руководители клуба считают, что тренера Роналда Кумана нельзя винить за поражение в матче, в котором команда повела в счете.

Боссы «Барсы» полагают, что причиной неудачи стала неуверенная игра футболистов атаки, которые не смогли реализовать моменты, и серьезные ошибки, допущенные игроками защиты.

После поражения от «Гранады» каталонский клуб занимает 3-е место, уступая «Реалу» по дополнительным показателям. «Барса» и «Мадрид» отстают от «Атлетико» на 2 очка.

В воскресенье, 2 мая, каталонский клуб встретится с «Валенсией» в гостях.

Куман уверен, что «Барса» выиграет Ла Лигу, если победит в 5 оставшихся матчах. Он старается внушить это лидерам команды