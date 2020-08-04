Оскар Руджери: «С Рамосом и Месси Аргентина выиграла бы ЧМ»

Бывший футболист и сборной Аргентины Оскар Руджери высоко отозвался об испанском защитнике .

« и Месси с Рамосом – значит чемпионат мира. Рамос – монстр.

Если бы у Аргентины был Рамос в защите, они стали бы чемпионами мира. С Месси, без сомнений. Он феномен.

Я бы хотел, чтобы в моей сборной был такой игрок, как Рамос. Если бы сегодня у нас был такой футболист, как Рамос, мы были бы претендентами на каждый чемпионат мира.

У нас были хорошие центральные защитники, но не самые лучшие за все время. Рамос – лучший. Было бы хорошо, если бы он был аргентинцем. Он лучше меня, номер один. Он выше всех», – сказал Руджери в интервью ESPN.