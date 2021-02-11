«Месси все еще лучший, но он потерял уважение к «Барсе» и должен уйти». Экс-игрок «Реала» Руджери о Лео

Бывший защитник «Реала» Оскар Руджери высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси должен сменить клуб. Он все еще лучший, просто все клубы потеряли уважение к «Барселоне». Все кончено, он должен уйти. Они сделали ему слишком много плохого, и поэтому мы достигли такой стадии.
Они выпнули Луиса Суареса, забыли о его друге, о части его семьи. Суарес – бомбардир. Его нельзя выпинывать. Сейчас не так много игроков, выступающих на том же уровне, что и Суарес.
Сейчас Месси хочет возвращаться в Аргентину, а раньше все было наоборот. Теперь он лучше застрелит кого-то ради того, чтобы приехать в сборную, а раньше он старался избегать ее. Месси потерял уважение к «Барселоне», – сказал Руджери в интервью ESPN.
В этом сезоне аргентинец провел 20 матчей в Ла Лиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.
Экс-защитник «Реала» Руджери: «Месси нужно уходить. И Пике пора – ему тяжело против сильной атаки»