Задержан бывший директор академии «Чертаново» Ларин. На него завели уголовное дело

В «Чертаново» проходят проверки по поводу продаж футболистов из клуба , который находится в структуре академии.

Как сообщает , полицией задержаны бывший директор академии Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров. В академии прошли обыски, для дачи показаний в отделение увезли не только Ларина и Хабарова, но также нескольких сотрудников.

Согласно данным Metaratings, на Ларина и Хабарова уже завели уголовное дело. Оно связано с экономической деятельностью школы и ФК «Чертаново»

Напомним, что Ларин покинул «Чертаново» 30 марта.