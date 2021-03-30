Задержан бывший директор академии «Чертаново» Ларин. На него завели уголовное дело

Теги происшествия Олимп-ФНЛ детский футбол Чертаново Спорт-Экспресс Николай Ларин Футбол

В «Чертаново» проходят проверки по поводу продаж футболистов из клуба Олимп-ФНЛ, который находится в структуре академии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полицией задержаны бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров. В академии прошли обыски, для дачи показаний в отделение увезли не только Ларина и Хабарова, но также нескольких сотрудников.

Согласно данным Metaratings, на Ларина и Хабарова уже завели уголовное дело. Оно связано с экономической деятельностью школы и ФК «Чертаново»

Напомним, что Ларин покинул «Чертаново» 30 марта.

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