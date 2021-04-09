Семак об 11 победах «Локо»: «Любая серия рано или поздно заканчивается. «Зениту» нужно играть на победу»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями перед игрой 28-го тура против .

– Впереди матч с «Локомотивом», который может решить судьбу золотых медалей. Давит ли это психологически на команду?

– Нет, не давит. Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.

– С вами «Зенит» дважды становился чемпионом в гостевых матчах. Возможность завоевать титул дома добавляет сил и желания?

– Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы их порадовать.

– Служит ли еще одним стимулом шанс прервать серию из 11 побед подряд у «Локомотива»?

– Это второстепенно. Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк очень много забивает, очень много остроты создает, сейчас хорошо выглядит.

Их команда набрала хороший ход, но каждый матч – это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.

– В чем, помимо яркой персональной игры, вы видите причину такого взлета «Локомотива» после зимней паузы?

– Удачная полоса. Это команда, которая очень хорошо умеет обороняться, их игроки очень много работают на футбольном поле. «Локомотив» очень хорошо обороняется и умением, и количеством, они хорошо используют свои шансы в атаке.

– Как думаете, воскресная игра будет открытой и острой, или команды будут действовать осторожно, потому что цена ошибки очень высока?

– Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то, прежде всего, это команда, которая обороняется хорошо и низко.

Думаю, что их самые сильные качества – это контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали.

– Не секрет, что вы тщательно разбираете соперников. Ждете ли сюрпризов от «Локомотива», или, на ваш взгляд, он не отойдет от той игры, которая приносит ему результат?

– Я думаю, вряд ли они будут отходить от той игры, которая приносит результат, и от того состава, который в последнее время выглядит хорошо и сбалансированно. Но это мы предполагаем, а окончательное решение будет принимать главный тренер «Локомотива», исходя из состояния игроков.

Посмотрим. Все друг друга анализируют. Ни у кого ни от кого секретов нет, – сказал Семак.

Сине-бело-голубые примут «Локо» в субботу, 2 мая. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» разобрал «Ротор» 6:0. Для чемпионства надо обыграть «Локо» в следующем туре