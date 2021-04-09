Гиггз шокирован невключением в Зал славы АПЛ. Его вычеркнули в пользу Анри из-за дела о нападении на женщин

13-кратный победитель АПЛ Райан Гиггз шокирован тем, что не был включен в Зал славы Премьер-лиги в этом году, сообщает Mirror.

Сообщалось, что валлиец должен был быть попасть туда вместо , но в последний момент его вычеркнули из-за недавнего скандала.

На прошлой неделе экс-игроку предъявили обвинение в нападении на двух женщин в ноябре 2020 года, а также «поведении с элементами принуждения и контроля» в период с 2017 по 2019 годы.

Гиггз был отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса в преддверии Евро-2020 из-за судебного разбирательства по этому делу. Сам он отрицает все обвинения.

Анри был введен в Зал славы вместе с лучшим бомбардиром в истории турнира . Они стали первыми игроками, которых туда включили.

Гиггз, чаще всех в истории лиги становившийся чемпионом, не попал и в список из 23 человек для определения других кандидатов, которые должны быть введены в Зал. Болельщики выберут еще 6 игроков.

В этот список вошли другие экс-игроки «Манчестер Юнайтед», в том числе Рой Кин, Дэвид Бекхэм и Пол Скоулз.