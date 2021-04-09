Томас Тухель: «Реал» забил после стандарта, и больше «Челси» ничего не дал ему создать»

Главный тренер подвел итоги 1-го матча полуфинала с (1:1).

«Мы очень, очень хорошо начали матч – очень смело и качественно. Мы заслужили победить в первом тайме, имели возможности для этого. Увы, «Реал» забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Счет, сложившийся к перерыву, разочаровывал. Нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было ощутить, что мы подустали. У нас было лишь несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придется смириться с 1:1.

Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустил практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков», – сказал Тухель BT Sport.

Зидан ни разу не выиграл у Тухеля за 5 матчей