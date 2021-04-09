Газизов о компенсации от «Спартака»: «Я набрал Федуну, ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд»

Бывший генеральный директор рассказал о разногласиях с красно-белыми из-за финансов.

«Денег должен остался не «Спартак». Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе.

Больше никого я не видел, мне и не нужно было – владелец есть. У меня с ним были определенные договоренности, мало того – они есть на бумаге. «Спартак» мне ничего не должен.

Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», – сказал Газизов в интервью в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил Газизову 100 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта, не заплатив еще 300 миллионов. 3 июня пройдет суд между Газизовым и акционерами «Спартака».