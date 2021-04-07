Дембеле не хочет продлевать контракт с «Барсой». Он расстроен желанием клуба продать его прошлым летом

Полузащитник Усман Дембеле не хочет подписывать новый контракт с «Барселоной».

Как утверждает Catalunya Ràdio, француз, срок действующего соглашения которого с каталонцами истекает летом 2022 года, не намерен заключать новый контракт с «Барсой». Футболист разочарован отношением клуба: Дембеле расстроило, что прошлым летом сине-гранатовые хотели продать его.

попытается убедить 23-летнего хавбека остаться. Если клубу это не удастся, то летом полузащитника выставят на трансфер, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Интерес к Дембеле проявляли «Ювентус» и «Ливерпуль».

В этом сезоне футболист провел 25 матчей в испанском чемпионате, забил пять голов и сделал две результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.