«Юве» ведет переговоры с агентами Усмана Дембеле о переходе свободным агентом в 2022 году

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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

С агентами француза ведут переговоры представители «Ювентуса», сообщает Diario Sport.

«Бьянконери» хотят подписать 23-летнего игрока свободным агентом летом 2022 года и готовы дождаться истечения срока его контракта. Дембеле предложат большую зарплату по сравнению с его заработком в «Барселоне».

«Блауграна» надеется сохранить полузащитника, но на данный момент переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Если сторонам не удастся договориться, «Барса» постарается продать Дембеле этим летом за 50-60 млн евро.

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