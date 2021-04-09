«Юве» ведет переговоры с агентами Усмана Дембеле о переходе свободным агентом в 2022 году

Вингер «Барселоны» может покинуть клуб.

С агентами француза ведут переговоры представители , сообщает Diario Sport.

«Бьянконери» хотят подписать 23-летнего игрока свободным агентом летом 2022 года и готовы дождаться истечения срока его контракта. Дембеле предложат большую зарплату по сравнению с его заработком в «Барселоне».

«Блауграна» надеется сохранить полузащитника, но на данный момент переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Если сторонам не удастся договориться, «Барса» постарается продать Дембеле этим летом за 50-60 млн евро.