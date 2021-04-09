Василий Уткин: «Эпохи «Спартака» Романцева и ЦСКА Гинера закончились, а эпоха «Зенита» происходит в государстве, а не в футболе»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об эпохах российского футбола.

«Мы констатируем не в первый раз, что эпоха гинеровского ЦСКА в России закончилась.

Российский футбол вообще можно разделить на две эпохи. Одна закончилась довольно давно – 19 лет назад, может быть, 18, – а другая началась практически следом и закончилась, наверное, вот год-два как.

Это эпохи романцевского «Спартака» и гинеровского . Про эпоху я не считаю возможным говорить, потому что эпоха «Зенита» происходит в государстве, а не в российском футболе.

Очень часто вспоминают, но в последнее время все реже, что когда Гинер явился в футбол, он сначала хотел купить и стать президентом в клубе, где тренером был .

И по этому поводу часто задается вопрос, могла ли продолжиться эпоха Романцева в этой связи? Могло ли это быть удивительной синергией двух действительно выдающихся людей – как к ним ни относись – к Романцеву я отношусь лучше, он, по крайней мере, не хотел меня убить.

Могло ли быть круче? Самое удивительное – нет. Эпоха Романцева закончилась ведь не потому, что они не объединились с Гинером и не нашлось никого, кто придет вместо Гинера в «Спартак» 2000-х. Эпоха Романцева закончилась потому, что закончились батарейки у Олега Ивановича, к сожалению.

Это был процесс, который, наверное, сложно было остановить. Дважды его пытались вернуть – работал в «Динамо», «Сатурне», были заграничные предложения, – но просто закончилось время, и так бывает часто. Очень мало кому из тренеров удается работать на конкретно высоком уровне в своей профессии более 10-12 лет.

Могла ли продлиться эпоха Гинера? Да нет. Потому что это тоже было повязано на группу конкретных людей, которых Гинер когда-то собрал, объединил и был им батей.

Для нынешнего поколения игроков он бы не был уже таким человеком, потому что для них он уже человек телевизионный, хозяин клуба, в котором они росли, если это воспитанники – в общем, человек уровня небожителя. И ему нравилось там небожить. И этого механизма тоже больше нет.

Эпохи заканчиваются безвозвратно и объективно. Проблема не в том, что они заканчиваются, а в том, чтобы началась следующая. Вот сейчас, к большому сожалению, нет ощущения, что начинается что-то новое. И это, наверное, самое досадное, остается только принять», – высказался Уткин.