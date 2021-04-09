Олич о 0:1 со «Спартаком»: «До удаления была рука у Айртона, потом – красная»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич Ильзат Ахметов Айртон Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Могу сказать, что до удаления [Ильзата Ахметова] было отличное дерби. Было видно желание обеих команд.

Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом – красная карточка. С 10 игроками нам было очень тяжело играть.

Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве», – заявил Олич.

Прямая красная Ахметову в дерби: влетел шипами в ногу Соболева

ЦСКА ни разу не пробил в створ ворот «Спартака». Всего у армейцев 5 ударов за матч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья