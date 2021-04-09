Олич о 0:1 со «Спартаком»: «До удаления была рука у Айртона, потом – красная»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Могу сказать, что до удаления [Ильзата Ахметова] было отличное дерби. Было видно желание обеих команд.
Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом – красная карточка. С 10 игроками нам было очень тяжело играть.
Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве», – заявил Олич.
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