«Остановите расизм». Форвард болгарского «Этыра» сказал, что соперник назвал его обезьяной

Габонский форвард Гаэтан Мисси-Мезу сообщил, что подвергся оскорблению на расовой почве от вратаря софийской Светослава Вуцова в матче 26-го тура чемпионата Болгарии (1:1).

«Случилось нечто серьезное. Событие, которому нет места ни на футбольном поле, ни в жизни. Оскорбление из-за цвета кожи, религии или по любой другой причине недопустимо. Когда я сообщил арбитру, что вратарь назвал меня «обезьяной», он меня не послушал и даже дал мне желтую карточку.

Я пытался спорить с ним и дать ему понять, что это серьезно, но он не хотел слушать. Поэтому я задаю себе вопрос: «Что делать?» Что нужно сделать, чтобы это прекратилось? Я не первый и не последний, кто попадет в такую ​​ситуацию, но я устал, я больше не могу этого выносить.

Поэтому я сделаю все возможное, чтобы расизму больше не было места в футболе и в мире в целом. Остановите расизм!» – написал футболист в фейсбуке.