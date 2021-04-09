Роналд Куман: «Вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. Лапорта с первого дня выразил мне поддержку»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о своем будущем в клубе.

О будущем

«Президент [Лапорта] с первого дня выразил мне свою поддержку и доверие. Пока не случится обратное, я буду говорить все то же самое.

Так что, в принципе, я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. У меня есть контракт. Если что-то изменится, нужно будет поговорить», – описал ситуацию голландец.

О Ла Лиге

«Не думаю, что кто-то из претендентов на титул сильнее других. Если не выигрываешь, шансы на титул уменьшаются. Думаю, в каждом матче будут свои сложные моменты», – сказал тренер.

 

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