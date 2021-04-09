Абрамович решил отказаться от Суперлиги после указаний из Кремля. Владелец «Челси» не хотел ссориться с Путиным (Süddeutsche Zeitung)

Владелец «Челси» принял решение выйти из проекта Суперлиги Европы после указаний из Кремля, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как утверждает источник, Абрамовичу сообщили, что Суперлига противоречит интересам России, так как «Газпром» является одним из основных спонсоров чемпионов.

«Зенит», своего рода российская «Бавария», фактически принадлежит , и клуб хочет сохранить доступ хотя бы к полуоткрытой Лиге чемпионов», – пишет издание.

Отмечается, что Абрамович не захотел портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Челси», как и остальные английские клубы, объявил о выходе из вскоре после анонса нового турнира.

«Челси» про Суперлигу: «Сожалеем о решении вступить туда. Наша цель – сделать клуб лучшим в мире»