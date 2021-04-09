«Арсенал» не наберет больше 61 очка в сезоне АПЛ. Худший результат при Венгере – 63

, проиграв «Эвертону» (0:1) в 33-м туре чемпионата Англии, остался на 9-м месте в таблице с 46 очками.

Если лондонцы победят во всех пяти оставшихся матчах, то наберут 61 балл.

Худшим при , который возглавлял «Арсенал» 22 года, был его последний сезон – 63 очка в чемпионате АПЛ-2017/18.

В прошлом сезоне «канониры» под руководством финишировали в АПЛ на 8-м месте с 56 баллами.

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