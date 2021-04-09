Рибальта собирается позвать Николича в «Парму». «Локо» обсуждает с тренером контракт на 3 года (Нобель Арустамян)

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может продолжить карьеру в Италии, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Решение оставить Николича принадлежит новому председателю совета директоров «Локо» Александру Плутнику. Новый менеджмент был готов менять тренера, но Плутник доверился Марко и в итоге не прогадал.

Сейчас главный вопрос – позволит ли сербу успех этой весны развить карьеру дальше. У Николича действующий контракт, но я каждый день слышу о возможном уходе Марко и условиях – вроде суммы отступных.

О чем я знаю, так это о симпатиях к Николичу Хавьера Рибальты. Испанец не скрывал их, еще когда работал в «Зените»: называл Марко одним из самых интересных тренеров РПЛ и видел в нем большие перспективы.

Рибальта только что устроился управляющим директором «Пармы» и, насколько мне известно, собирается позвать Николича этим летом.

У пармезанцев сложное положение: они только что проиграли важный матч «Кальяри» (а затем и «Ювентусу») и выбывают в Серию B. Но у клуба американский владелец, а Рибальта явно пришел для больших задач. В разговоре с представителями Николича Хавьер уже обозначил свой интерес, готов вступить с официальные переговоры и предложить 2-летний контракт.

Однако сразу после матча с ЦСКА Плутник решил провести переговоры с Николичем и его представителем Деяном Йоксимовчием. Достижения Марко не могли остаться незамеченными. Тема беседы – продление контракта на три года. То есть связать Николича и Локомотив до конца июня 2024-го.

Стороны еще не пришли к продлению соглашения. Но, судя по всему, находится на пути к этому», – написал Арустамян в телеграм-канале.

идет на втором месте в с 49 очками после 26 туров. Команда выиграла 10 матчей подряд после зимней паузы.