ЦСКА попросит ЭСК разобрать судейство Карасева в матче с «Локо» в Кубке

ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода матча 1/2 финала Бетсити Кубка России с «Локомотивом» (0:3), сообщает Sport24.

Армейцы попросят разобрать момент с незасчитанным голом Саломона Рондона, который судья отменил из-за попадания в руку.

Также ЦСКА попросил изучить гол нападающего «Локомотива» , который мог нарушить правила на .

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