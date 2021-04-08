ЦСКА попросит ЭСК разобрать судейство Карасева в матче с «Локо» в Кубке

ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода матча 1/2 финала Бетсити Кубка России с «Локомотивом» (0:3), сообщает Sport24.
Армейцы попросят разобрать момент с незасчитанным голом Саломона Рондона, который судья Сергей Карасев отменил из-за попадания в руку.
Также ЦСКА попросил изучить гол нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, который мог нарушить правила на Чидере Эджуке.
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