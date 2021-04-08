Михаил Вилков: «Хочу донести Хачатурянцу послание от судей. Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради»

Отстраненный от работы в судья заявил о намерении объясниться с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

– Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить.

Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

– Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

– Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

– Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных»...

– В Премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум, психологически устойчив.

– При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

– Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха.

Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в Премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд, – сказал Вилков.

Напоследок Вилкова прибила комиссия: единогласно признали две его ошибки в последнем матче перед пожизненным баном