АПЛ: «14 клубов отвергли планы по созданию Суперлиги. Рассматриваем все меры, чтобы помешать этому»

Английская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по ситуации с созданием .

«Премьер-лига вместе с Футбольной ассоциацией встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги.

14 клубов на собрании решительно и единогласно отвергли планы проведения соревнований.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности вовлеченных в это акционеров в соответствии со своими правилами.

Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, правительство, УЕФА, Футбольную ассоциацию Англии, Английскую лигу, Ассоциации игроков и тренеров, чтобы наилучшим образом защитить интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить свое участие.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, которую они оказали на этой неделе по этому важному вопросу.

Эта реакция доказывает, как много значит для людей наша открытая пирамида соревнований и футбольное сообщество», – говорится в заявлении.