Гари Невилл призвал отменить финал Кубка лиги «Ман Сити» – «Тоттенхэм»: «Их не волнует английский футбол»

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Эксперт Sky Sports Гари Невилл в связи с созданием Суперлиги призвал отменить финал Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Игра должна пройти в воскресенье, 25 апреля.

«Нужно действовать. Это серьезная атака.

Мысль о том, что что-то может произойти... отмените воскресную игру между «Сити» и «шпорами». 

Кого это волнует? Их не волнует. Отмените матч. Их не волнует английский футбол. Почему они должны играть за трофей английской лиги?

Нужно рассматривать решения такого уровня, потому что они должны понимать: нельзя подобным образом запугивать всех в этой стране.

Они запугивают 14 клубов, лигу, футбольную ассоциацию – шесть владельцев управляют страной», – заявил Невилл.

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