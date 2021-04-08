Минимум 2 клуба из Франции будут играть в Суперлиге каждый год

Французские клубы могут принять участие в созданной европейской Суперлиге.

Изначально команды из Лиги 1 – в первую очередь – отказались от участия в новом турнире.

Однако, как сообщает beIN Sports со ссылкой на источник AFP, близкий к 12 клубам, учредившим Суперлигу, как минимум два клуба из Франции будут выступать в новой лиге каждый год.

При этом нет ясности, что это за два клуба и на какой основе они будут отбираться для участия в турнире.

Кроме французских команд, в число 12 клубов-основателей Суперлиги не вошли представители Германии.

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