Кьеллини о Суперлиге: «Хочу играть против больших клубов каждую неделю. Футбол нуждается в прогрессе»

Защитник поделился мнением о создании европейской Суперлиги.

«Пять лет назад я сказал Аньелли, что надеюсь каждую неделю играть против таких соперников, как «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «Бавария», и всех других больших европейских клубов.

Для игрока высокого уровня это лучший вариант. Я надеюсь увидеть серьезные изменения, возможно, новый формат Лиги чемпионов.

Футбольный продукт нуждается в прогрессе, поскольку из-за коронавируса мы переживаем не лучший момент, когда неуверенность препятствует росту», – сказал Кьеллини для So Foot.

Ранее ФИФА и УЕФА объявили, что запретят клубам участвовать в турнирах под своей эгидой.

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