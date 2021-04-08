«Бавария»: «Не одобряем односторонние заявления Флика. Продолжим переговоры»

«Бавария» выступила с заявлением по поводу слов тренера Ханси Флика.

Специалист после матча с «Вольфсбургом» (3:2) сообщил, что хочет расторгнуть контракт.

«В субботу главный тренер «Баварии» публично заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона.

Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. Флик и «Бавария» договорились сосредоточить внимание на матчах против «Вольфсбурга», «Байера» (20 апреля) и «Майнца» (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию на этих трех важных встречах.

не одобряет односторонние заявления Ханси Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано», – говорится в заявлении клуба.